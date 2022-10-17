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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz tebrik etti.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a kutlama mesajı
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Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz ve yılın antrenörü seçilen Göktuğ Ergin için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde klasik yayda yılın en iyi erkek okçusu seçilen milli sporcumuz Mete Gazoz ile yılın antrenörü ödülüne layık görülen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i kutluyorum. Ülkemiz için gurur kaynağı olan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz ile Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Mete Gazoz
  • Göktuğ Ergin
  • Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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