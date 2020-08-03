Bakan Kasapoğlu'ndan milli motosikletçilere tebrik

DHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:49

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Dünya Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve aynı pistte yapılan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. İki sporcumuzdan da art arda gelen sevindirici haberler bizleri gururlandırdı. Bu etaplarda sağlanan başarıları daha büyük başarıların habercisi olarak kabul ediyoruz. İki sporcumuza da önümüzdeki yarışlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarında başta aileleri olmak üzere emeği geçenleri de tebrik ediyorum."