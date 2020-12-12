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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular için bir mesaj yayımladı.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, milliler için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum."

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