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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan, Muslera'ya ''geçmiş olsun'' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rizespor maçında ayağı kırılan ve bugün ameliyat edilen Galatasaray kalecisi Muslera ile telefonda konuştu.

16 Haziran 2020 Salı 17:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:05
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera’yı arayarak ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta, tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Muslera ile telefonda görüştü.

Muslera’dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu'nun, sakatlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun, Muslera'nın 34'üncü doğum gününü kutladığı da iletildi.

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