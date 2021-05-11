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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 17:36 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 17:36
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."

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