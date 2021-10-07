Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz ziyareti

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:03

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

Kuntz'u yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.