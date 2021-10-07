İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9317
  • EURO
    10,3234
  • ALTIN
    504.102
  • BIST100
    1397.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz ziyareti
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

AA7 Ekim 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:03
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Kuntz'un yanı sıra TFF yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

Kuntz'u yeni görevinden dolayı tebrik eden ve kendisinden takımın durumu hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Norveç ve Letonya ile oynanacak önemli karşılaşmalar öncesinde Alman teknik adama ve milli takıma başarılar diledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.