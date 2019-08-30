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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor'u tebrik etti.

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Bakan Kasapoğlu bordo-mavili ekibin play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımını eleyerek gruplara kalmasının ardından tebrik mesajı yayımladı.
 
Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yi eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış ve bizleri gururlandırmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir’in ardından Trabzonspor’un da Avrupa sahnesinde yer alacak olması ülkemizin uluslararası alanda temsili noktasında önemli bir kazanımdır. Bordo-mavililerin bu başarısında emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi ve özverili çalışmalarından dolayı teknik heyet ile kulüp yöneticilerini tebrik ederim. Bu vesileyle Türk futbolunu Avrupa'da temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim."

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