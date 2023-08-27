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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 17:14 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Cevdet Ege Mutlu, altın madalya kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Elde ettiği sonuçla tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz, U23 erkek tek çiftede Avrupa Şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçimiz oldu. Kendisini canı gönülden kutluyor, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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