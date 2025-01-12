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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak: Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Bak, 'Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur!' ifadelerini kullandı.

DHA12 Ocak 2025 Pazar 01:53 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak: Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Kadınlar Hentbol 2'nci Ligi G Grubu'nda Bingöl Spor Lisesi Hentbol Takımı ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur!

Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl'deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız.

Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."

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