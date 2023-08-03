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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti
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Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum."

  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Osman Aşkın Bak
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