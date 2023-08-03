Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum."