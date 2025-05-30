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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayınladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 00:28 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Fatih Karagümrük'e tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan 2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde rakibini yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri, taraftarları tebrik ediyorum. Kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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