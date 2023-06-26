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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Filenin Efeleri'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenip şampiyonluğa ulaşan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

IHA26 Haziran 2023 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Filenin Efeleri'ne tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Filenin Efelerinin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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