Bakan Osman Aşkın Bak'tan Filenin Efeleri'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Filenin Efelerinin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.