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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli oyuncuları tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli oyuncuları tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda 4x100 metre kadınlar bayrak koşusunda oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Vichy kentinde devam eden 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda 4x100 metre kadınlar bayrak koşusunda oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Milli Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer'den oluşan milli takımımızı bu önemli başarısından dolayı kutluyor, ay yıldızlı bayrağımızın göndere çektirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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