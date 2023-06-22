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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli oyunculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3.Avrupa Oyunları'nda ülkemize madalya kazandıran milli sporcuları tebrik etti.

22 Haziran 2023 Perşembe 23:46 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli oyunculara tebrik
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Bakan Aşkın Bak, 3.Avrupa Oyunlarında madalya kazanma başarısı gösteren Milli Sporcuları tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk gününde atıcılık ve karate branşlarda mücadele eden, 2'si altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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