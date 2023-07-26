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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 1500m serbest stilde 14:54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutlarım. Devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime de başarılar dilerim."

  • Gençlik ve Spor Bakanı
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