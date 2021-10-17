İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2021 Pazar / 11 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
Spor

Bakasetas: Harika mücadele ettik

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, maç sonu konuştu.

17 Ekim 2021 Pazar 21:55 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 21:55
ABONE OL

Trabzonsporlu Bakasetas, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Bakasetas "Takımın kazanması benim için çok daha önemli. Takım kazandıysa ve ben gol attıysam mutluluğum katlanıyor. Harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik." dedi

Kolbastı oynamalarıyla ilgili konuşan Bakasetas "Abdüş'ün ricası üzerine kolbastı yaptım. İyi dans eden biri değilim." ifadelerini kullandı.

Bakasetas ayrıca "Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da bana çok yardımı oldu." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.