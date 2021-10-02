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Spor

Bakasetas: Türkiye'de de Yunanistan'da da yaşanıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas, maç sonu açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2021 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:24
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Trabzonspor'un Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan Bakasetas, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kaybetmeyerek rekora gittiklerini söyleyen Bakasetas, "Belki bugün bir rekor kırıldı ama benim için önemli olan takımın 3 puan alması. Şanssız skorlarla buraya gelmiştik. Kazanmak önemliydi. Ancak, takımım kazanıyorsa ve ben de bir rekor kırıyorsam bu beni daha fazla mutlu eder. Çifte mutluluk demektir." dedi.

Bir taraftarın sahaya girerek üzerine yürümesine değinen yıldız oyuncu, "Bu tür ruh halleri, maça ve maçın hislerine göre değişir. Yorgunken agresif olamayabilirsiniz. Ben agresif ve tutkulu bir oyun severim. Türkiye'de ve Yunanistan'da sahaya girme gibi benzeri olaylar yaşanıyor. Önemli olan sakin kalabilmek. Biz futbolcular gençlere iyi örnek olabilmeliyiz. Bizler gençlere rol model olmalıyız. Ben de buna çalıştım." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Ahmetcan'ın performansına da değinen Bakasetas, "Ahmetcan bugün iyi oyun ortaya koydu. Hem mentalitesi, hem insanlara takındığı tavır ile önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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