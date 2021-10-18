Bakasetas'tan çılgın gelir! Trabzonspor para bastı

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:45

Trabzonspor 'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri maçında 2 golü atan, 1-1 biten Alanya karşılaşmasında 1 puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de 2 golle yıldızlaştı. Fenerbahçe 'yi avladığı ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti. Yunan 10 numara aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla Sarı-Lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bakasetas, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra da Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı. Yıldız oyuncu 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nun Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.

"ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYORUM"

Trabzonspor'un çilingiri Bakasetas maçtan sonra şunları söyledi:

"Takımın kazanması çok önemli. Hem kazanıp hem de gol atınca çifte mutluluk yaşıyorum. Çok iyi dans edemiyorum ama Abdülkadir Ömür'ün ricası üzerine o dansı (kolbastı) yaptım. Yunanistan'da da büyük bir takımda (AEK) oynadığım için buradaki adaptasyon sürecime faydası olduğunu düşünüyorum. Taraftarın saygısına ve sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum."