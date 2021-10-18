İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,2862
  • EURO
    10,7591
  • ALTIN
    526.101
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakasetas'tan çılgın gelir! Trabzonspor para bastı
Spor

Bakasetas'tan çılgın gelir! Trabzonspor para bastı

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında attığı 2 golle zaferi getiren isim oldu. 9 lig maçında 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız, kazanılan 21 puanın 16'sına etki etti ve kulüp kasasına adeta bir servet girmesini sağladı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:45 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:45
ABONE OL

Trabzonspor 'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri maçında 2 golü atan, 1-1 biten Alanya karşılaşmasında 1 puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de 2 golle yıldızlaştı. Fenerbahçe 'yi avladığı ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti. Yunan 10 numara aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla Sarı-Lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bakasetas, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra da Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı. Yıldız oyuncu 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nun Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.

"ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYORUM"

Trabzonspor'un çilingiri Bakasetas maçtan sonra şunları söyledi:

"Takımın kazanması çok önemli. Hem kazanıp hem de gol atınca çifte mutluluk yaşıyorum. Çok iyi dans edemiyorum ama Abdülkadir Ömür'ün ricası üzerine o dansı (kolbastı) yaptım. Yunanistan'da da büyük bir takımda (AEK) oynadığım için buradaki adaptasyon sürecime faydası olduğunu düşünüyorum. Taraftarın saygısına ve sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.