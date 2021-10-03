Bakasetas'tan çılgın istatistik! 8 karşılaşmada da...

3 Ekim 2021 Pazar 12:09 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 12:09

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Kayserispor karşısında galibiyetinde başrol oynadı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahası dışından müthiş bir şutla Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, jeneriklik bir gole imza attı. Bordo-mavililerin orta sahası, yalnızca hücumda değil savunmaya da büyük katkı sağladı. Oyunun iki yönünü de kullanan Bakasetas, 60'ta bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltının başına geçen tecrübeli futbolcu, düzgün bir vuruşla Karadeniz temsilcisine 3 puanı kazandırdı. Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmada 8 gole direkt katkı sağlayan Bakasetas, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Fatih Karagümrük'ün yıldızları Aleksandar Pesic ve Andrea Bertolacci ile birlikte Süper Lig'de 5 gole ulaşan Anastasios Bakasetas, bu ikiliyle birlikte gol krallığında zirveyi paylaştı.

TRABZONSPOR'DAN BAKASETAS PAYLAŞIMI

