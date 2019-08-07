Bakayoko atağı cuma başlayacak

Chelsea’den yılda 4.5 milyon euro kazanan Fransız oyuncunun ücretinden kurtulmak isteyen İngilizler transfer için teklif bekliyor. Galatasaray ise bu paranın tamamını karşılaşamaya yanaşmıyor. Bu nedenle İngiltere’de transfer döneminin biteceği 8 Ağustos’u bekleyen Aslan, cuma günü düğmeye basacak. Böylece transferde kozlar, Galatasaray’da olacak.