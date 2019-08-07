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Bakayoko atağı cuma başlayacak

ORTA alanda Seri’nin yanına kaliteli bir isim daha katma çalışmalarında ismi ön plana çıkan Bakayoko için yeni bir harekat planı belirlendi.

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Chelsea’den yılda 4.5 milyon euro kazanan Fransız oyuncunun ücretinden kurtulmak isteyen İngilizler transfer için teklif bekliyor. Galatasaray ise bu paranın tamamını karşılaşamaya yanaşmıyor. Bu nedenle İngiltere’de transfer döneminin biteceği 8 Ağustos’u bekleyen Aslan, cuma günü düğmeye basacak. Böylece transferde kozlar, Galatasaray’da olacak.

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