Bakayoko için kiralama formülü
Galatasaray’ın orta saha için düşündüğü oyunculardan biri olan Tiemoue Bakayoko için Chelsea ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi.
24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak bakarken, Cim-Bom, Premier Lig temsilcisiyle henüz anlaşmaya varamadı. Yönetim, Maviler’in Babacar için kapıyı 35 milyon euroda açması üzerine kiralama formülünü devreye soktu. Galatasaray, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euroluk bir teklifte bulunurken, Chelsea’nin bu rakamı az bulduğu öğrenildi.
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