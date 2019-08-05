Bakayoko transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Galatasaray orta saha transferi için Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko ismini gündemine almıştı. Michael Seri formülüyle Fransız orta sahayı kiralamak isteyen Galatasaray'a Napoli rakip oldu.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Tiemoue Bakayoko, bu kez Napoli formasıyla Serie A'ya geri dönebilir.

Napoli, Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Bakayoko'ya yöneldi. Galatasaray'ın da istediği Fransız futbolcunun geleceğinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Öte yandan Telegraph'ın haberine göre Chelsea, yaz transfer döneminin son ayında Bakayoko için gelecek teklifleri dinlemeye karar verdi. Bakayoko'nun yeni sezonda Chelsea kadrosunda olmayacağı ifade ediliyor.

(Futbol Arena)