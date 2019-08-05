28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bakayoko transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Galatasaray - Tiemoue Bakayoko transferinde yeni gelişme yaşandı. Fransız orta saha oyuncusu için Napoli devreye girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray orta saha transferi için Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko ismini gündemine almıştı. Michael Seri formülüyle Fransız orta sahayı kiralamak isteyen Galatasaray'a Napoli rakip oldu.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Tiemoue Bakayoko, bu kez Napoli formasıyla Serie A'ya geri dönebilir.

Napoli, Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Bakayoko'ya yöneldi. Galatasaray'ın da istediği Fransız futbolcunun geleceğinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Öte yandan Telegraph'ın haberine göre Chelsea, yaz transfer döneminin son ayında Bakayoko için gelecek teklifleri dinlemeye karar verdi. Bakayoko'nun yeni sezonda Chelsea kadrosunda olmayacağı ifade ediliyor.

(Futbol Arena)

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA