Bakayoko'da karar anı
G.Saray, Fransız ön libero ile el sıkıştıktan sonra Chelsea'ye 1.5 milyon euro ve 1 yılllık kiralama teklifi yaptı. İngilizler ise '3 milyon eurodan aşağı olmaz' yanıtını verdi. Aslan cevabını hafta sonuna kadar bildirecek.
- Star Spor
TRANSFER arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ön libero adayları arasında yer alan Chelseali Tiemoue Bakayoko için hafta sonuna kadar önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız ön libero ile yaptıkları görüşmede anlaşmaya varıp, el sıkışmasından sonra Galatasaray, İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çaldı. CimBom, Bakayoko için Chelsea'ye 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli teklif etti. Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko için İtalyanlar 5 milyon euro ödemişti. Chelsea bu kez Bakayoko için 3 milyon euro isterken, rakamda indirim yapmayacağını belirtti. Galatasaray hafta sonuna kadar Bakayoko için Ada ekibine kararını bildirecek.
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