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Spor

Baki Ersoy, Beşiktaş'tan özür diledi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş maçı sonrası yaşanan olaylar ile ilgili Beşiktaş camiasından özür dilediğini açıkladı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 16:59
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"Kamuoyuna duyuru" başlığıyla bir mesaj yayınlayan Milletvekili Ersoy, şu ifadeleri kullandı: 

“Kayseri ilimizde oynanan Beşiktaş maçından sonra bizleri de derinden üzen bir takım hadiseler yaşanmıştır. Kayseri şehri Anadolu’da kardeşliğin ve misafirperverliğin harman olduğu bir ilimizdir. İstem dışı gelişen ve kardeş Beşiktaş camiasını üzen davranışlar bizi de gerçekten üzmüştür. Beşiktaş Kulübü hepimiz için çok büyük öneme haiz, 118 yıllık ortak değerimizdir. En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübü'ne gitmek arzusundayım. Beşiktaş ile Kayseri arasında dostluk ve kardeşliğin sonsuza kadar devamı için her şeyi, hep birlikte yapacağız. Sporun kardeşliğe vesile olmak için yapıldığına inanan bir kardeşiniz olarak yanlış anlamalara vesile olan bu olaylardan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum.”

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