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Spor

Balıkesir'de kadın briççiler dünya ikincisi oldu

Balıkesir'de, kadın milli briç takımı oyuncusu Dr. Özlem Kandolu ile öğretmen Ayşe Tuna Elmas, briçte dünya ikincisi oldu. Kandolu ve Elmas, Balıkesir'de düzenlenen amatör sporcular ödül töreninde de ödüllendirildi.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
Balıkesir'de kadın briççiler dünya ikincisi oldu
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Burhaniye'deki yarışmalara da katılan Dr. Özlem Kandolu ile öğretmen Ayşe Tuna Elmas, Fas'ın Marakeş kentinde katıldıkları dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldular. Başarılı ikili, Balıkesir'de Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı, amatör sporcular ödül törende de ödüllendirildi. Briçte en iyi olmaya gayret gösterdiğini anlatan öğretmen Ayşe Tuna Elmas, " Briçte hep en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi ise dünya ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarıda oyun arkadaşım Özlem Kandolu'nun büyük emeği vardır. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Üniversite yıllarında briçe başladığını anlatan Dr.Özlem Kandolu da, " Çapa Tıp Fakültesinde briçe başladım. İlk başladığım yıl da milli takıma seçildim. Yaklaşık 30 yıldır briç oynuyorum. Avrupa üçüncülüğü ve dördüncülüğüm var. Şimdi de iki adet dünya ikinciliğim oldu. Bu dereceleri şehrime kazandırdığım için çok mutluyum" dedi. Başarılı sporcuları kutlayan Briç Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal ise, "Sporcularımız dünya ikincisi oldular. Kendilerini kutluyorum. Burada ödüllerini aldılar. Balıkesir olarak daha büyük etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu güne kadar ki etkinlikler sese getirdi. Kulüplerimiz ve oyuncularımız başarılar elde etti. Biz gençleri ve kadınları briçte beraber olmaya çağırıyoruz. Yapacağımız eğitimlerle de çok daha başarılı turnuvalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

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