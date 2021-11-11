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Spor

Balıkesirspor 15 teknik direktörle görüştü

Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Kırmızı-beyazlı kulübün bugüne dek 15 teknik adamla görüştüğü öğrenildi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:50
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Ligde 2-1'lik Adanaspor mağlubiyeti sonrası İsmet Kamak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Balıkesirspor'da teknik direktör arayışı hızlandı.

Puan cetvelinin son sırasında yer alan kırmızı-beyazlı ekibin yönetimi, özellikle takımı bulunduğu konumdan çıkaracak bir isimle anlaşmaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz, "Lige verilen milli ara bizim için bir avantaj oldu. Bugüne dek 15 teknik adamla iletişime geçilip görüşüldü. İki isim üzerinde duruyoruz. En kısa zamanda kararımızı vereceğiz. Bir aksilik olmazsa cuma günü yeni hocamızla sözleşme imzalamış olacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Nedeni ise takımı içinde bulunduğu durumdan çıkaracak bir isimle anlaşmak istiyoruz. Balıkesirspor, büyük bir camia. Sıkıntılı günler yaşıyor olabilir ama inşallah bu sıkıntılı günleri yakın zamanda arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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