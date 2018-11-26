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Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı 46. dakikadan devam edecek

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına 46. dakikadan devam edilecek.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim  Kurulu, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve  hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının  hakem Atilla Karaoğlan'a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili  kararını verdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba günü saat  19.00'da 46. dakikadan itibaren oynanacak.

Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in  yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Mücadelenin dördüncü  hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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