Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı 46. dakikadan devam edecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının hakem Atilla Karaoğlan'a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da 46. dakikadan itibaren oynanacak.

Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.