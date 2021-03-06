Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan'dan Yusuf Şimşek'e övgü

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 12:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda Adanaspor ile yapacakları maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Arslan, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldıklarını hatırlattı.



Yusuf Şimşek'in teknik direktörlüğe gelmesinin takıma olumlu yansıdığını belirten Arslan, "Hocamızın dokunuşları takımımıza en güzel şekilde yansıdı. Beş hafta yenilmemek çok güzel bir şey. Ankaraspor maçında 2-0 geriden gelerek 2-2 beraberliği yakalayan takımımla gurur duyuyorum. Futbolcularımızın oyun, istek ve arzusu ileriye dönük bizleri umutlandırdı." diye konuştu.

Arslan, pazartesi günü oynayacaklarını Adanaspor maçından umutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımımızın moral ve motivasyonu yüksek. İnşallah Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Arb Manaj çok kaliteli bir santrfor, buraya geldikten sonra çok iyi bir uyum sağladı. Hocamızın da bunda çok büyük faktörü var, beklentileri var. Manaj da Balıkesirspor'u ve Balıkesir'i çok sevdi. Abdulkadir konusunda tepkiler aldık ama Abdulkadir tecrübeli ve kaliteli bir santrfor. Ona güvendiğimiz için takımımıza kazandırdık, Ankaraspor maçında da güzel bir oyun sergiledi. Bezjak da forvete yakın sağ açık oyuncusu. O da tecrübeli bir santrfor. Üç golcümüz de Balıkesirspor'a gereken katkıyı sağlayacaktır."