Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Giray Bulak'a, Balıkesirspor Baltok ile Pendikspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurul ayrıca, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor'a da 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.
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