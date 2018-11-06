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Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'a 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Giray Bulak'a,  Balıkesirspor Baltok ile Pendikspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası  karşılaşmasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle  1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor'a da 1  resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

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