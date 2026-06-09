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Spor

Balıkesirspor'da yeni başkan Mert Alper Acar

Balıkesirspor'nun Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mert Alper Acar, Balıkesirspor'un 35'inci başkanı oldu.

IHA9 Haziran 2026 Salı 09:27 - Güncelleme:
Balıkesirspor'da yeni başkan Mert Alper Acar
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Yeni Başkanın yönetim Kurulu listesinde; Cem Özışıklıoğlu, Burak Boduroğlu, Özgür Başaran, Mutlu Tanrıkulu, Ali Osman Eser, Melih Bağırgan, Ahmet Raşit Özen, İlker Ababay, Atilla Özmen, Selami Can yer aldı.

Divan başkanlığını Okan Telaşeli'nin yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdür Adem Özalp, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, eski başkanlardan, Emin Ermişler, Metin Mengüç, Tuna Aktürk, Feyyaz Çiftçi, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı, Ümit Arslan, Nedim Ömer, Abdullah Bekki ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı. Balıkesirspor'a başkanlığa seçilen Mert Alper Acar üyelerin ve taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı.

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