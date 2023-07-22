İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde millilerimizden 11 madalya
Spor

Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde millilerimizden 11 madalya

Milli sporcular, Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde millilerimizden 11 madalya
ABONE OL

Türkiye, Kraljevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Üç adım atlama kategorisinde milli sporcu Tuğba Danışmaz 14 metre, disk atma kategorisinde Özlem Becerek 57,67 metre, yüksek atlama kategorisinde Alperen Acet 2,28 metre ile ve Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı da 39.09 saniyelik dereceleriyle birinci oldu.

Milli atlet Tuğba Güvenç, 3000 metre engelli koşuda 9.29.75, 5000 metrede milli atlet Ramazan Baştuğ 14.11.20, 3000 metrede Burcu Subatan 9.25.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Çekiç atma kategorisinde de Özkan Baltacı 73,34 metre, Semra Karaarslan 3000 metre engel yarışında 9.47.76, cirit atmada Eda Tuğsuz 57.17 metre, Dilek Koçak 800 metre yarışında 2.02.93'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon pazar günü yapılacak müsabakalarla devam edecek.

  • Milli sporcular
  • Balkan Atletizm Şampiyonası
  • madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.