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Spor

Ballkani - Sivasspor maçı öncesi dostluk yemeği

Sivasspor yönetim kurulu üyeleri Konferans Ligi'nde deplasmanda Ballkani ile karşılaşacakları maç öncesi ev sahibi ekibin yöneticileriyle bir araya geldi.

IHA13 Ekim 2022 Perşembe 18:15 - Güncelleme:
Ballkani - Sivasspor maçı öncesi dostluk yemeği
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor'da yönetim kurulu üyeleri, ev sahibi ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda bu akşam oynanacak Ballkani - Sivasspor müsabakası öncesi iki kulübün yöneticileri akşam yemeğinde buluştu. Sivasspor Kulübün'nden yemeğe Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkan Mehmet Boyraz ve beraberindekiler katıldı.

Ballkanili yöneticiler, yemeğin ardından günün anısına Sivasspor yöneticilerine plaket ve forma hediye etti.

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