İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5903
  • EURO
    18,2009
  • ALTIN
    975.631
  • BIST100
    3880.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema için kısa film çekildi
Spor

Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema için kısa film çekildi

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Karim Benzema dünyada yılın futbolcusu seçildi. Ballon d'Or ödülüne layık görülen Fransız golcü Benzema için Adidas tarafından bir kısa film hazırlandı.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema için kısa film çekildi
ABONE OL

Spor giyim markası adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı.

Benzema'nın kendisiyle özdeşleşen el bandajının altına dönüşmesini gösteren "Hand of Gold" isimli kısa film çekildi.

Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.

Real Madrid ve adidas, Benzema'nın özel baskıyla isim ve numarası altın yaldızla yazılı Real Madrid formasını satışa sunacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.