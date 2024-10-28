2024 Ballon d'Or ödülleri bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Öte yandan ödül öncesi büyük bir kriz yaşanıyor.

İspanya ve Fransa kaynaklı haberlerde Vinicius Jr'ın ödülü kazanamayacağını öğrenmesinin ardından törene gitmeme kararı aldığı belirtildi.

Ballon d'Or'u bir süredir Vinicius Jr'ın kazanacağı belirtilirken, ödülün Rodri'ye gideceği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Vinicius Jr. ve yakın çevresinin ödülü kazanamayacağını öğrenmesinin ardından organizasyonu protesto ettiği ve törene katılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Fabrizio Romano, bu gece gerçekleştirilecek Ballon d'Or ödül törenine Vinicius'un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham'ın da katılmayacağını belirtti.

2024 Ballon d'Or ödül töreni bu akşam TSİ 22:45'te gerçekleştirilecek.