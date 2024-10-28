İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2861
  • EURO
    37,0831
  • ALTIN
    3022.22
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ballon d'Or öncesi kriz çıktı! Vinicius Jr. törene katılmama kararı aldı
Spor

Ballon d'Or öncesi kriz çıktı! Vinicius Jr. törene katılmama kararı aldı

Her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a değil Manchester City'de forma giyen Rodri'ye verileceği öne sürüldü. İddiaların üzerine Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Jr. ödül törenine gitmeme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

28 Ekim 2024 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Ballon d'Or öncesi kriz çıktı! Vinicius Jr. törene katılmama kararı aldı
ABONE OL

2024 Ballon d'Or ödülleri bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Öte yandan ödül öncesi büyük bir kriz yaşanıyor.

İspanya ve Fransa kaynaklı haberlerde Vinicius Jr'ın ödülü kazanamayacağını öğrenmesinin ardından törene gitmeme kararı aldığı belirtildi.

Ballon d'Or'u bir süredir Vinicius Jr'ın kazanacağı belirtilirken, ödülün Rodri'ye gideceği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Vinicius Jr. ve yakın çevresinin ödülü kazanamayacağını öğrenmesinin ardından organizasyonu protesto ettiği ve törene katılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Fabrizio Romano, bu gece gerçekleştirilecek Ballon d'Or ödül törenine Vinicius'un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham'ın da katılmayacağını belirtti.

2024 Ballon d'Or ödül töreni bu akşam TSİ 22:45'te gerçekleştirilecek.

  • Ballon dOr
  • Vinicius Jr
  • Rodri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.