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Spor

Ballon d'Or sahibini buldu! Hakan Çalhanoğlu da listede

Ballon d'Or 2024'ün kazananı belli oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodri ödülü kazandı. Real Madrid ise Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

29 Ekim 2024 Salı 00:57 - Güncelleme:
Ballon d'Or sahibini buldu! Hakan Çalhanoğlu da listede
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Ballon d'Or 2024'ün kazananı belli oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Rodri ödülü kazandı.

Rodri yaz aylarında ülkesi İspanya ile EURO 2024'ü kazandı. İspanyol oyuncu takımı Manchester City ile İngiltere'de lig şampiyonluğu ipini göğüsledi.

Oylamada ikinci sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ve LaLiga'da zafere ulaşan oyuncu törene katılmadı.

REAL MADRİD'DEN BOYKOT

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, 20'NCİ SIRADA

Inter forması giyen millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or sıralamasında 20'nci basamakta yer aldı.

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