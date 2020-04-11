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Spor

Balotelli'nin bir sonraki adresi Türkiye mi?

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyan İtalyan oyuncu Mario Balotelli, İtalyan basınına göre ilk tercih olarak Galatasaray'ı belirledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:10
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu Mario Balotelli bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

FARKLI BİR KÜLTÜR, FARKLI BİR HAYAT

Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

Brescia'dan sezon sonunda ayrılmaya karar veren Balotelli'nin gelecek sezon planları arasında Galatasaray olduğu iddia edilirken, İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

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