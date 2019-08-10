Balotelli'nin Flamengo'ya imza atması an meselesi

Brezilya ekibiFlamengo, Marsilya ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli'nin transferide sona yaklaştı.

"HER GÜN KONUŞUYORUM, ANLATIYORUM"

Konu hakkında açıklama yapan Flamengo'nun forveti Gabriel Barbosa, "Umarım Balotelli Flamengo'ya gelir. Bu harika olur, inanılmaz olur. Onunla her gün konuşuyorum. bu takımı anlatıyorum. Flamengo'ya daha önce çok dünya yıldızı geldi, umarım o da gelecek." dedi.

2.5 YILDA 15 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan golcünün, Flamengo ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslarla birlikte toplam 15 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Geçen sezon devre arasında Marsilya'nın yolunu tutan Balotelli, 15 maçta 8 gol atmış ve etkileyici bir performans göstermişti.

(Sporx)