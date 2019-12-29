Balotelli’ye 1.2 milyon euro

Star Spor 29.12.2019 23:35 - Güncelleme: 29.12.2019 23:42

Brescia’da forma giyen İtalyan futbolcunun menajeriyle görüşen Yönetici Erdal Torunoğulları’nın pazarlıkta epey ilerleme kaydettiği öğrenildi. İlk olarak Balotelli’yi 6 aylığına kiralamayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar’ın 1.2 milyon euroluk bir teklif götürdükleri belirtildi. Balotelli cephesinden olumlu cevap gelirse Beşiktaş bu kez kulübü ile görüşmelere başlayacak. Brescia’ya öncelikle kiralama teklifi sunulacak. Gerekirse satın alma opsiyonlu bir teklif de masaya konacak. Balotelli bu sezon 12 maçta forma giyerken 4 gol attı

