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Spor

Balotelli’ye 1.2 milyon euro

BEŞİKTAŞ’IN ara transfer döneminde önceliği olan forvet hattı için düşünülen isimlerden Mario Balotelli için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Star Spor29.12.2019  23:35 - Güncelleme: 29.12.2019  23:42

Brescia’da forma giyen İtalyan futbolcunun menajeriyle görüşen Yönetici Erdal Torunoğulları’nın pazarlıkta epey ilerleme kaydettiği öğrenildi. İlk olarak Balotelli’yi 6 aylığına kiralamayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar’ın 1.2 milyon euroluk bir teklif götürdükleri belirtildi. Balotelli cephesinden olumlu cevap gelirse Beşiktaş bu kez kulübü ile görüşmelere başlayacak. Brescia’ya öncelikle kiralama teklifi sunulacak. Gerekirse satın alma opsiyonlu bir teklif de masaya konacak. Balotelli bu sezon 12 maçta forma giyerken 4 gol attı

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