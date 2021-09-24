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Spor

Bamba: Beşiktaş'ın eksiklerini biliyorduk, iyi hazırlandık

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay'ın maçta 1 gol 1 asistle oynayan oyuncusu Bamba maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2021 Cuma 22:24 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 22:24
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Altay'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Fildişili golcü Bamba, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen golcü oyuncu, "Ben ne yapıyorsam, takımım için yapıyorum. Hedefimiz ligde kalmak, ondan sonra farklı hedefleri düşünebiliriz. Takım için çalışıyorum, takım gerçekten güzel mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

İyi hazırlandıklarını kaydeden Bamba, "Maçtan önce hazırdık. Beşiktaş'ın eksiklerini de biliyorduk, iyi hazırlandık. Maçtan önce kenetlendik, iyi hissediyordum, gerekeni yaptık" dedi.

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