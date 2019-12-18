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Spor

‘Bana hiç kimse çamur atamaz’

Galatasasaray’ın kalecisi Muslera, Tuzla maçında sonra “Bana vurdu” diyen Gökhan Çıra’ın doğruyu söylemediğini belirterek, “Sadece, ‘Saygılı ol’ diye uyardım. Birine vurmak karakterime uymaz” dedi.

Star Spor18.12.2019  23:59 - Güncelleme: 18.12.2019  23:59

FERNANDO Muslera, kupadaki Tuzlaspor maçının ardından gerginik yaşadığı rakip oyuncu Gökhan Çıra’ya vurmadığını söyledi. Tuzlalı oyuncu, Muslera’nın ve Galatasaray yardımcı antrenörünün kendisine vurduğunu ileri sürerek, gözünde bu nedenle oluşan kızarıklığı da basın mensuplarına göstermişti.

Sarı-Kırmızılı ekibin Uruguaylı file bekçisi şu açıklamayı yaptı: “Benim küçüklüğümden, futbola başladığımdan beri gördüğüm ilk şey saygı. Rakip takımdaki hem de altyapımızdan yetişen bir oyuncu ilk maçtan sonra çok saygısız bir hareket yaptı. Maçtan sonra yanına giderek bu konuda uyardım.”

“Ona, ‘Senin doğup büyüdüğün Galatasaray camiasına saygılı ol’ dedim. Eğer birisi ‘Muslera gitti, birisine vurdu’ diyorsa görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Ancak gösteremez. Çünkü öyle bir görüntü yok. Zaten söylenen şey benim yapıma uygun değil, karakterime uymaz.”

 

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