‘Bana var, Atiba’ya niye yok?’
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında iki tane tartışmalı pozisyon yaşandı.
- Star Spor
7. dakikada konuk takımdan Donald, Diaby ile girdiği ikili mücadelede topa uzattığı ayağı rakibinin ayağına gelince sarı kart gördü. 10. dakikada ise Atiba atağa çıkmak isteyen Guilherme’ye sert bir müdahalede bulundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kez faul vermekle yetinince Donald yanına gelip, “Bana var, Atiba’ya niye yok?” şeklinde bir harekette bulundu. Hakem Uğurlu, Atiba’yı uyarmakla yetindi.
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