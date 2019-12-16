7. dakikada konuk takımdan Donald, Diaby ile girdiği ikili mücadelede topa uzattığı ayağı rakibinin ayağına gelince sarı kart gördü. 10. dakikada ise Atiba atağa çıkmak isteyen Guilherme’ye sert bir müdahalede bulundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kez faul vermekle yetinince Donald yanına gelip, “Bana var, Atiba’ya niye yok?” şeklinde bir harekette bulundu. Hakem Uğurlu, Atiba’yı uyarmakla yetindi.