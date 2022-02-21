Bandırmaspor deplasmanda Altınordu'yu 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk. 46 Ahmet Dereli), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Yusuf Can Esendemir)
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Osmajic), Mulumba, Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 70 Guido Koçer), Landel (Dk. 88 Bentley), Keny
GOLLER: Dk. 25 Keny, Dk. 90+4 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Kürşad Sürmeli, Dk. 46 Volkan Fındıklı, Dk. 60 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 62 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)