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Spor

Bandırmaspor - İstanbulspor maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:42 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:42
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Spor Toto 1 Lig'in 19'uncu haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

43'ncü dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bandırmaspor'da Kerim Avcı'nın sert şutu kaleciden döndü. Defans topu uzaklaştırdı. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca her iki takımda soyunma odasına golsüz berabere girdi.

48'nci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında ceza alanı içine gelen topa gelişine sert vuran Burak Süleyman'ın şutu kaleciden döndü. Atağın devamında top kaleci Muhammed gole izin vermedi. kaldı.

67'nci dakikada İstanbulspor serbest vuruş kazandı. Ceza alanı dışından Melih Karasakal'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca her iki takımda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ali Can Alp, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk.60 Doğan Can Davas ), Kenny, Okan Alkan, Landel (Dk.79 Akabueze), Caner Cavlun, Pucko( Dk.79 Manaj), Burak Süleyman (Dk.60 Guido Koçer)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Cajic), Ethemi (Dk.85 Emir Kaan Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar

Kırmızı kart: Dk. 85 Santos, Dk. 90+2 Bandırmaspor Kulüp Masörü Erkan Kahraman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+1 Lokman Gör, Dk. 90+5 Guido Koçer, Dk. 90+3 Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk.51 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

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