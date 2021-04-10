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Spor

Bandırmaspor kaçtı, Menemenspor kovaladı

Royal Hastanesi Bandırmaspor iki kez öne geçtiği maçta Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 17:30 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:30
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TFF 1. Lig'in 29. haftasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor karşılaşması 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan, Pote (Dk. 79 Halilovic), İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Serna (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 65 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 65 Torje)

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Mahamadou Ba, Traore (Dk. 56 Berkay Samancı), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Tidjani), Mohamed (Dk. 90+4 Ömer Şahbaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+4 Abülkadir Öksüz ), Rasheed, Domgjonas

Goller: Dk. 6 Hakan Bilgiç, Dk. 73 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 55 Rasheed, Dk. 75 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Emrah Volkan Sayılğan (Yardımcı antrenör) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Dk. 65 Torje (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 76 Ümit Karan (Teknik direktör), Dk. 90+2 Berkay Samancı, Dk. 90+7 Rasheed (Menemenspor)

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