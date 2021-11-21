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Spor

Bandırmaspor, Kocaelispor'u evine puansız gönderdi

Spor Toto 1 Lig'in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

21 Kasım 2021 Pazar 16:37 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 16:37
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Mehmet Özcan kaydetti.

Bandırmaspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Kocaelispor 20 puanda kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.85 Burak Süleyman)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu (Dk.43 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Omolo(Dk.72 Dilaver Güçlü), Semih Karadeniz, Diop (Dk.46 Yılmaz Özeren), Tisdell (Dk.46 Pereira), Benhur Keser

Gol: Dk.30 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk.19 Mehmet Taş, Dk.50 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

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