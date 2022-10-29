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Spor

Bandırmaspor - Rizespor maçında kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Bandırmaspor - Rizespor maçında kazanan yok
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Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında, Beyçimento Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaştı. 1-1 berabere sona eren maçta, Rizespor'un golü 45. dakikada Bolasie'den gelirken, Bandırmaspor'un golünü ise 67. dakikada Dembele attı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 79 Atabey Çiçek) , Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 87 Tshibangu) ,Koutroumpis, Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan) , Mehmet Özcan (Dk. 87 Levent Ayçiçek)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.75 Hurk) Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 68 Benhur Keser)

Gol: Dk. 45 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Avcı, Dk. 56 Koutroumpis, Dk. 84 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor) Dk. 8 Bolasie, Dk. 26 Emirhan Topçu, Dk. 51 Papa, Dk. 81 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)

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