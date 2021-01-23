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Spor

Bandırmaspor Ümraniyespor'u tek golle geçti

Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u Landel'in attığı golle 1-0 yendi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:11
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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 60 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Halilovic), Del Valle (Dk. 88 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 87 Hakan Bilgiç), Gökhan Güney

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Gökhan Süzen (Dk. 67 Okan Derici), Gomis (Dk. 67 Akabueze), Hasan Batuhan Artarslan, Ahmet Canbaz (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 46 Sow)

Gol: Dk. 15 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Doğan Can Davas, Dk. 48 İshak Çakmak, Dk. 74 Del Valle (Bandırmaspor)

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