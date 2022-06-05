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Spor

Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

DHA5 Haziran 2022 Pazar 19:18 - Güncelleme:
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Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig Play Off Finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Royal Hastanesi Bandırmaspor yeni sezon planlamasına başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Mustafa Gürsel ile yola devam kararı alındı. 2021 yazında takımın başına geçen Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK OLACAK"

Bandırmaspor'da kaldığı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Gürsel, 'Bandırmaspor Başkanı ve yönetimi ile vizyonu olan ve futbolun doğrularını yapan ve herşeyin en güzeline layık bir kulüp. Bu sene gerçekleştiremediğimiz süper lig hayali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Bandırmaspor ailesine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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