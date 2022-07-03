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Spor

Bandırmaspor'un golcüsüne Avrupa'dan iki talip

Bandırmaspor'un Senegalli forveti Philippe Keny'ye Rusya'dan Spartak Moskova ve İsviçre'nin Zürih takımlarının talip olduğu ileri sürüldü.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 12:55 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı Philippe Keny, ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki Senegalli forvete Rusya'dan Spartak Moskova ve İsviçre'nin Zürih takımları talip oldu. Keny'yi Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den de isteyen kulüpler var.

Şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı planlayan Bandırmaspor yönetimi istenilen teklifin gelmemesi halinde oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Philippe Keny geçen sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.

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