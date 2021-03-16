Bandırmaspor'un Play-Off hedefi devam ediyor

DHA 16 Mart 2021 Salı 10:05 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:05

Ligin zirvesindeki takımlara karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çeken bordo-beyazlılar, Play-Off iddiasını ligin son haftasına kadar sürdürmekte kararlı.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 'Giresunspor ligin en iyi takımlarından biri. Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Sezonun ikinci yarısında hedeflediğimiz puanları alamadı. Üst üste yapılan hakem hataları ve bazı maçlarda kolay puan kayıpları olmasaydı, Play-Off konusunda daha iddialı bir konumda olabilirdik. Ligi ilk 6'da bitirmek için hala şansımız var. Biz de bu şansımızı ligin son maçına kadar kovalayacağız. Ligin üstünde ya da altında yaşananlara bakmıyoruz. Takım olarak terimizin son damlasına kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Önlerinde alınabilecek 24 puanın olduğunu belirten Başkan Göçmez, "Her maça final gibi bakıyoruz. Teknik ekibimiz ve takım kalitemiz kalan tüm maçlarını kazanabilecek güçte. Biz onlara inanıyoruz" diye konuştu.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de 26 hafta sonunda 35 puanla 11'inci sırada yer alıyor.